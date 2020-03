Ministrstvo za okolje poziva k previdnemu ravnanju z osebnimi odpadki

Ljubljana, 18. marca - Ministrstvo za okolje poziva osebe, ki imajo potrjeno okužbo ali so zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom v domači oskrbi, k previdnemu ravnanju z osebnimi odpadki. Ko z odpadki, kot so uporabljeni robčki, rokavice, krpe in maske, napolnijo vrečo za smeti, naj to namestijo v še eno vrečo. To naj v zunanji zabojnik odložijo šele po treh dneh.