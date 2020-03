Svojci pogrešajo 14-letno Majo Pintarič iz Šoštanja

Šoštanj, 18. marca - Svojci od torka od 14. ure pogrešajo 14-letno Majo Pintarič iz Šoštanja. Visoka je okoli 176 centimetrov, je vitka in ima kostanjevo rjave lase, segajoče čez ramena. Nosi črna dioptrijska očala. Ko je odšla od doma, je bila oblečena v roza majico, kratko vijolično-modro bundo s kapuco in hlače, so sporočili s Policijske uprave Celje.