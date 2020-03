V energetiki med ukrepi zaradi koronavirusa tudi izolacija ključnih zaposlenih

Ljubljana, 18. marca - Ključna energetska podjetja v državi so zaradi epidemije novega koronavirusa sprejela stroge ukrepe, da bi lahko nemoteno zagotavljala oskrbo z energenti. V Elesu so šest operaterjev popolnoma osamili za 14 dni, popolno izolacijo za nekaj zaposlenih so uvedli tudi v Plinovodih, v Tešu pa so namestili kamero, ki meri telesno temperaturo.