Ministrstvo podaljšalo prvi prijavni rok za vpis v visokošolske študijske programe

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 18. marca - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zaradi epidemije koronavirusa podaljšalo čas za prvi prijavni rok v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2020/21, ki bi sicer potekel danes. Novi rok za e-prijavo je tako 9. april, so sporočili.