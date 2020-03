Newyorške borze danes navzgor

New York, 17. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili precej višje kot v ponedeljek, ko so beležili globoke padce vrednosti delnic. Vlagatelje sta spodbudili Bela hiša in ameriška centralna banka, ki sta predstavili nove ukrepe za podporo gospodarstvu zaradi pandemije koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.