V ponedeljek tudi do stokrat več uporabnikov Arnesovih storitev

Ljubljana, 17. marca - Ob ponedeljkovem zaprtju šol so na Arnesu zaradi preobremenjenosti sistemov opazili občasno počasnejše delovanje in nedostopnost nekaterih storitev, ki jih nudijo uporabnikom s področja vzgoje in izobraževanja. V ponedeljek jih je tudi do stokrat več kot običajno, so danes sporočili iz Arnesa. Ustvarjenih je tudi že več kot 18.000 spletnih učilnic.