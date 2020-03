Ob polnoči bodo prenehali obratovati maloobmejni mejni prehodi s Hrvaško

Ljubljana, 17. marca - Slovenska vlada je na današnji dopisni seji v boju proti zajezitvi in obvladovanju epidemije koronavirusne bolezni 19 odločila, da bo ob polnoči prenehalo obratovati 27 maloobmejnih prehodov s Hrvaško. Ukrep bo v veljavi do preklica, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.