Pahor danes z von der Leynovo in Borrellom preko videokonference

Bruselj, 18. marca - Predsednik republike Borut Pahor se bo danes s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom pogovarjal preko videokonference, so sporočili v predsednikovem uradu. Med temami pogovorov bodo soočanje s pandemijo novega koronavirusa, migracije in širitev.