Nekateri ukrepi v pomoč gospodarstvu že na voljo, drugi v pripravi (seznam)

Ljubljana, 17. marca - Epidemija novega koronavirusa že pustoši tudi po slovenskem gospodarstvu. Nekateri instituti za lajšanje težav so podjetjem že na voljo, denimo delo od doma, določena posojila in prilagojeni načini plačevanja davkov, drugi, med njimi interventni zakon o čakanju na delo, pa so v fazah priprave in potrjevanja. Vlada že napoveduje nadaljnje ukrepanje.