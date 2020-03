Hrvaška vlada s svežnjem zakonskih sprememb v pomoč gospodarstvu in državljanom

Zagreb, 17. marca - Hrvaška vlada je na današnji izredni seji v Zagrebu sprejela sveženj zakonskih sprememb, s katerimi namerava predvsem ohraniti delovna mesta in likvidnost podjetij, ki so ali bodo v težavah zaradi epidemije novega koronavirusa. Med drugim načrtuje trimesečni moratorij na obveznosti davkoplačevalcev in posojilojemalcev.