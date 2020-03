Rezultati testa na koronavirus pri skupini migrantov negativni

Ilirska Bistrica, 17. marca - Vseh devet migrantov, ki so nezakonito prestopili mejo in so jih policisti v nedeljo zvečer izsledili na območju Zabič pri Ilirski Bistrici, so testirali tudi na prisotnost novega koronavirusa. Test je bil pri vseh negativen, nastanili pa so jih v center za tujce, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi.