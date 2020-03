Policija zaradi epidemije omejuje obiske na policijskih postajah

Ljubljana, 17. marca - Policija tudi v času epidemije koronavirusa izvaja vse naloge, s katerimi se varuje življenje ljudi ter njihova osebna varnost in premoženje. Zaradi ohranjanja zdravja zaposlenih pa omejuje obiske na policijskih postajah in prebivalce poziva, naj se za nenujne prijave in vprašanja poslužujejo tudi elektronske pošte in telefonskih kontaktov.