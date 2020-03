UKC Ljubljana stopnjuje priprave na rast števila obolelih s koronavirusom

Ljubljana, 17. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer je hospitaliziranih 14 pacientov s koronavirusom, še štirje pa so v enoti intenzivne terapije, se intenzivno pripravljajo na rast števila obolelih. Število postelj za intenzivno terapijo so povečali, prav tako sta za sprejem prvih obolelih pripravljeni ortopedska in dermatološka klinika.