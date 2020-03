Na Severnem Primorskem te dni pričakujejo večjo količino zaščitne opreme

Tolmin/Nova Gorica, 17. marca - V severnoprimorski regiji v prihodnjih dneh pričakujejo večjo količino zaščitne opreme, ki so je doslej imeli le malo in so vso razdali službam, ki jo najbolj potrebujejo. Do konca tedna naj bi bilo dovolj zaščitnih mask, zaščitnih oblek in očal za vse, ki jih potrebujejo, je danes povedal poveljnik regijskega štaba CZ Samo Kosmač.