Slovenski delavci v Avstriji se soočajo tudi z odpovedmi

Maribor/Radlje ob Dravi, 17. marca - Razmere zaradi širjenja novega koronavirusa so nekatere delodajalce v sosednji Avstriji že vodile do odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem, med katerimi so tudi Slovenci. "Razmere so negotove, se hitro spreminjajo, težko je dobiti verodostojne informacije," je za STA dejal predsednik Sindikata delavcev migrantov Slovenije Mario Fekonja.