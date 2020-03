Odpadki v gospodinjstvih z okuženimi s koronavirusom le v posodo za mešane odpadke

Ljubljana, 17. marca - Odpadki oseb, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom, vključno z materialom za enkratno uporabo, kot so rokavice, robci in maske, morajo biti zbrani v plastični vrečki za smeti, ki jo je treba tesno zapreti in odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Takšni odpadki ne sodijo med biološke odpadke ali embalažo iz plastike.