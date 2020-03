Koper, 17. marca - V Luki Koper so prejeli odpoved prihodov prve potniške ladje v letošnji sezoni. Ladje Viking Sea, ki bi morala pripluti 7. in 23. aprila, ne bo. Prvi prihod potniške ladje v sezoni je tako predviden 6. maja, ko naj bi v Koper prispela Spirit of Discovery, so povedali v Luki Koper.