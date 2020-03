OZS za odpis, ne odlog plačila prispevkov v gospodarstvu

Ljubljana, 17. marca - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) opozarjajo, da odlog socialnih prispevkov za samozaposlene, samostojne podjetnike in podjetja, ki jih je prizadela epidemija koronavirusa, ni ustrezna rešitev. "Primerna rešitev je odpis prispevkov in davkov, saj v tem času nimajo nikakršnih prihodkov," so zapisali v sporočilu za javnost.