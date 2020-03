Ljubljana, 17. marca - Vlada je na današnji dopisni seji kot predstavnico ustanovitelja v svetu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) razrešila Tatjana Lejko Zupanc in namesto nje za preostanek mandata do 5. marca 2022 imenovala Matejo Lesar, so sporočili z vlade.