Unicef: Otrokom in mladostnikom v stiski na voljo tudi nevladne organizacije

Velenje, 17. marca - Ker so zaradi epidemije novega koronavirusa začasno zaprti vsi vzgojno-izobraževalni zavodi, mladinski in drugi centri, kot tudi večina Unicefovih varnih točk, so iz Unicefa Slovenija sporočili, da še vedno delujejo nevladne organizacije. Te delujejo preko telefona, nanje pa se lahko v primeru kakršnekoli stiske obrnejo otroci in mladostniki.