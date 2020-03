Razpis za vzpostavitev brezžičnih Wi-Fi točk na javnih mestih preložen

Ljubljana, 17. marca - Četrti javni razpis v okviru pobude za vzpostavitev brezplačnih javnih dostopnih točk do brezžičnega interneta je do nadaljnjega preložen, so sporočili iz ministrstva za javno upravo. Občine, ki se bodo želele na razpis prijaviti, bodo o datumu novega pravočasno obveščene, so zagotovili.