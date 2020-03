Združenje turističnim agencijam predlaga izdajo vrednotnic

Ljubljana, 17. marca - Združenje turističnih agencij Slovenije (ZTAS) zaradi skoraj popolnega zastoja normalnega poslovanja slovenskim agencijam predlaga, da gostom do normalizacije stanja za vse že vplačane storitve izdajo vrednotnice. Na ta način bodo že plačan ali rezerviran aranžma lahko izkoristili, ko bo to možno in ko bo gost to želel, so pojasnili.