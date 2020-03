Ljubljana, 17. marca - Policija je preklicala iskanje 79-letnega Dragomirja Nikolića iz Ljubljane, ki so ga pogrešali od aprila lani. S preiskavo so namreč potrdili, da konec lanskega leta najdeni človeški ostanki na območju Mostec pripadajo pogrešanemu. Po doslej zbranih obvestilih smrt ni bila

posledica kaznivega dejanja, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.