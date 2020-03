Direktor Sove Kozmelj nepreklicno odstopil

Ljubljana, 17. marca - Direktor Sove Rajko Kozmelj z današnjim dnem nepreklicno odstopa s položaja direktorja agencije. S tem želi dati novi vladi možnost, da imenuje na mesto direktorja Sove osebo, ki bo uživala njeno zaupanje in s tem omogočila nujno potrebno nemoteno sodelovanje med agencijo in vlado, so zapisali na spletnih straneh Sove.