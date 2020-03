Vlada začasno prepovedala delo tudi šolam vožnje

Ljubljana, 17. marca - Vlada je po številnih že sprejetih ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa danes z odlokom začasno prepovedala še delovanje šolam za voznike. Odlok začenja veljati opolnoči, prepoved pa bo trajala do 16. aprila. Veljavnost vozniških dovoljenj, ki bodo potekla v času prepovedi, se podaljša do 16. maja, so sporočili z vlade.