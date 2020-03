Težave pri učenju na daljavo predvsem v veččlanskih družinah brez zadostnih računalnikov

Ljubljana, 17. marca - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec se je srečala s predstavniki ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, šol s prilagojenim programom in glasbenih šol. Tudi ravnatelji ugotavljajo, da so starši resno vzeli pouk na daljavo, a se pojavljajo težave zlasti pri veččlanskih družinah, kjer vsak otrok nima svojega računalnika za učenje.