Fiskalni svet: V izjemnih okoliščinah dovoljeno odstopanje od fiskalnega pravila

Ljubljana, 17. marca - Razglasitev epidemije po ocenah fiskalnega sveta omogoča uveljavitev izjemnih okoliščin za ukrepe za blažitev posledic in s tem začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. Odstopanje za spodbujevalno proticiklično fiskalno politiko je skladno s fiskalnimi pravili, a to ne sme ogroziti fiskalne vzdržnosti, so poudarili.