V slovenjgraški bolnišnici potrjena okužba pri štirih zaposlenih

Slovenj Gradec, 17. marca - Prve okužbe z novim koronavirusom pri zaposlenih so potrdili tudi v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. "Trenutno je 17 naših zaposlenih v samoizolaciji, štirje so trenutno pozitivni in so doma," je danes sporočil direktor bolnišnice Janez Lavre. Dodal je, da preverjajo možne stike in jih testirajo, delo pa usklajujejo z epidemiološko službo.