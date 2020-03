Inšpektorji prvi dan prepovedi pri gostinskih obratih ugotovili eno kršitev

Ljubljana, 17. marca - Zdravstveni inšpektorat je od ponedeljka, ko je v veljavo storila prepoved obratovanja gostinskih obratov, prejel 60 prijav. Opravili so 30 pregledov na terenu in preko telefona 40, ugotovili pa eno kršitev, so prek družbenega omrežja Twitter sporočili z ministrstva za zdravje.