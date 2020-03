Po potrjeni okužbi pri zaposleni v domu starejših v Štorah 11 sodelavcev negativnih

Štore, 17. marca - Potem ko je bila v nedeljo potrjena okužba z novim koronavirusom pri eni zaposleni v domu starejših občanov Lipa v Štorah, so odvzeli brise 13 zaposlenim, ki so bili z njo v stiku. Doslej so prejeli rezultate za 11 zaposlenih, ki so vsi bili negativni, preostala dva še čakajo. Stanovalci so zdravi in se počutijo dobro, zagotavljajo v domu.