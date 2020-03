Previdno pri kurjenju v naravi

Koper, 17. marca - Policisti opažajo, da je v teh dneh, ko so si mnogi vzeli čas za spomladanska opravila na vrtu, veliko kurjenja v naravi. Ker je vreme lepo, bi ob tem lahko prišlo do požarov, kar bi še bolj obremenilo gasilce in policiste, svarijo na Policijski upravi Koper. Ljudi zato pozivajo k pazljivosti, čeprav požarna ogroženost še ni razglašena.