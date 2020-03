Točka Safe.si: Mladostniki naj bodo pozorni na pasti družbenih omrežij

Ljubljana, 17. marca - Ob zaprtju vrtcev, šol in fakultet bodo številni otroci in najstniki še bolj aktivni na spletu. Ob tem na točki Safe.si opozarjajo, da družabna omrežje do neke mere lahko nadomestijo druženje, je pa treba biti pozoren na njihova tveganja in pasti. Tudi starše pozivajo, naj bodo previdni in redno preverjajo, s kom otrok komunicira preko interneta.