V Novem mestu nared za novo sezono izposoje mestnih koles

Novo mesto, 21. marca - V Novem mestu bo, ko bodo razmere dopuščale oz. ko bo prenehala grožnja epidemije, vnovič zaživel sistem izposoje koles GoNm, ki so ga lani razširili na 15 postaj, razpršenih po večjem delu mesta. Uporabnikom bo na voljo 75 koles, 30 navadnih in 45 na električni pogon. Novost bo uvedba turističnega paketa in možnost celoletnega delovanja sistema.