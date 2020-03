Furs prekinja nagradno igro Vklopi razum, zahtevaj račun

Ljubljana, 17. marca - Zaradi epidemije novega koronavirusa se je Finančna uprava RS (Furs) odločila do nadaljnjega prekiniti nagradno igro Vklopi razum, zahtevaj račun. Vse dosedanje in morebitne prihodnje srečke se bodo shranjevale in se uporabile v naslednjem žrebanju, so sporočili.