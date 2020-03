V Podravju se ukvarjajo predvsem z zbiranjem podatkov o potrebah po zaščitni opremi

Maribor, 17. marca - Občine v Podravju so vzpostavile kontakte, na katere se lahko občani obrnejo, če potrebujejo kakšno pomoč. Takšnih primerov je bilo zaenkrat malo, zato so jih uspeli brez težav rešiti. Danes so se tako ukvarjali predvsem z ugotavljanjem potreb po zaščitni opremi, ki jo pričakujejo iz državnih rezerv. Povpraševanja je veliko.