V zdravstvenem domu v Luciji okužena medicinska sestra, njeni stiki negativni

Lucija, 17. marca - V zdravstvenem domu v Luciji je prejšnji teden zaradi koronavirusa zbolela medicinska sestra, ki so jo nemudoma umaknili iz delovnega procesa. Vse zdravstvene delavce, ki so bili z njo v stiku, so medtem testirali in so bili negativni, a so preventivno še doma, je za STA pojasnil direktor Zdravstvenega doma Piran Matjaž Krajnc.