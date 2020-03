Prometna dovoljenja, ki jim bo rok med epidemijo potekel, bodo podaljšana do 16. maja

Ljubljana, 17. marca - Prometna dovoljenja, zavarovanja in ADR certifikati za prevoz nevarnega blaga, ki jim bo v času epidemije koronavirusa potekla veljavnost, bodo podaljšani do 16. maja, sporoča infrastrukturno ministrstvo. Dokumenti bodo tako po preteku veljavni mesec dlje, kot bo predvidoma veljala prepoved izvajanja tehničnih pregledov in postopkov registracije.