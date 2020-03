S koronavirusom okužena zaposlena v mariborskem zdravstvenem domu

Maribor, 17. marca - Iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor so danes sporočili, da je ena od njihovih sodelavk, ki dela v zdravstvenih postajah Gosposvetska in Kamnica, okužena z novim koronavirusom. Zato pozivajo vse, ki so se v sredo ali četrtek mudili v teh zdravstvenih postajah, da gredo v samoizolacijo in so pozorni na morebitne znake okužbe.