Vlagatelji v Aziji ostajajo zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa

Tokio, 17. marca - Azijske borze so današnje trgovanje končale neenotno. Vlagatelji zaradi epidemije novega koronavirusa ostajajo previdni in ugibajo, koliko bo gospodarske škode zaradi širjenja koronavirusa. Spremljajo ukrepe v boju s posledicami širjenja, a so zaskrbljeni, da so razmere v gospodarstvu težje od ocen na trgu, poročajo tuje tiskovne agencije.