Hoška Magna do 27. marca preventivno ustavila proizvodnjo

Hoče, 17. marca - Vodstvo Magnine nove hoške tovarne je v ponedeljek pozno popoldne sledilo odločitvi graške družbe in sprejelo odločitev o začasni ustavitvi proizvodnje. Kot so za STA pojasnili v podjetju, je odločitev posledica aktualnih razmer zaradi širjenja okužbe z novim koronavirusom, zato bodo zaposleni do 27. marca čakali na delo od doma.