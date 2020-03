Sindikat trgovine poziva k dopolnitvi odloka o prepovedi prodaje blaga in storitev

Ljubljana, 16. marca - Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom, ki je začel veljati danes, določa kar nekaj izjem, a ukrepov ne definira najbolje, opozarjajo v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije. Da bodo trgovci in njihovi zaposleni vedeli, kako ravnati, da ne bo prihajalo do širjenja koronavirusa, vlado pozivajo, da odlok čim prej dopolni.