Starši in skrbniki poučevanje od doma vzeli skrbno in resno

Ljubljana, 16. marca - Starši oziroma skrbniki otrok so poučevanje od doma vzeli zelo skrbno in resno, ugotavljajo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kot so zapisali v sporočilu za medije, jih to navdaja z veseljem in zavedanjem, da se bo vzgojno-učni proces nemoteno nadaljeval tudi v teh izrednih razmerah, v katerih se je znašla država.