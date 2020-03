Zaradi epidemije začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in registracije avtomobilov

Ljubljana, 16. marca - Vlada je z odlokom začasno prepovedala izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah zaradi zajezitve epidemije novega koronavirusa. Prepoved velja do 16. aprila, veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, pa se do takrat podaljša.