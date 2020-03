Regije ukrepajo: V Ljubljani v ospredju skrb za starejše in otroke

Ljubljana, 16. marca - Življenje v prestolnici je te dni močno podrejeno preprečevanju širjenja novega koronavirusa. Otrokom iz socialno šibkih družin, med katerimi so nekateri z zaprtjem šol ostali brez edinega toplega obroka, in starostnikom, ki naj ne bi zapuščali svojih stanovanj, so organizirali dostavo hrane na dom, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol).