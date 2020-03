Nevladne organizacije pozivajo k sodelovanju v epidemiji na področju brezdomstva in zasvojenosti

Ljubljana, 16. marca - V Zvezi nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti in Društvu zveze izvajalcev na področju brezdomstva in socialno ranljivih skupin so občino Ljubljana pozivali k intenzivnemu sodelovanju v epidemiji koronavirusa na področju programov brezdomstva in zasvojenosti. Gre namreč za ogroženo skupino ljudi, ki nima možnosti domače karantene.