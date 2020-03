Od polnoči prepovedan potniški letalski promet

Ljubljana, 16. marca - Vlada je za zajezitev širjenja novega koronavirusa izdala odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Sloveniji. Prepoved bo začela veljati opolnoči in bo za letalski promet znotraj EU v veljavi do konca dne 30. marca, za prevoze iz ali v državne nečlanice EU pa do preklica. Prepoved velja le za potniški promet.