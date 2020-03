Sindikat zdravstva in socialnega varstva s številnimi predlogi v času epidemije koronavirusa

Ljubljana, 16. marca - V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije so na ministre za zdravje, za delo in za javno upravo naslovili pismo, v katerem jih pozivajo k zagotovitvi zaščitne opreme za zdravstvene delavce in zaposlene v socialnem varstvu ter dodatnih finančnih sredstev za povečan obseg dela v času epidemije novega koronavirusa.