Beovićeva: Blag potek bolezni traja do dva tedna, zdravljenje resnejših stanj do šest tednov

Ljubljana, 16. marca - Pri blagem poteku okužbe s covid-19 se ljudje pozdravijo v enem do dveh tednih. Ob resnem poteku lahko zdravljenje traja štiri do šest tednov, je povedala vodja strokovne skupine pri vladnem kriznem štabu Bojana Beović. Na intenzivnih terapijah so zaradi okužbe trenutno trije bolniki, v prihodnjih dneh pričakujejo še več takih primerov.