Ljubljana, 16. marca - Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je danes izgubil 4,72 odstotka in se oblikoval pri 725,41 točke. Vlagatelji so sklenili za 3,84 milijona evrov prometa, največ oz. 1,49 milijona evrov z delnicami Krke. Vsi tečaji pomembnejših delnic so izgubili.