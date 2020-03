OZS upa na pomoč države gostincem

Ljubljana, 16. marca - V gostinstvu zlatih rezerv za plačilo prispevkov, davkov in plač za obdobje, ko panoga ne ustvarja prometa, ni, svari predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Blaž Cvar. Tako v OZS kot v Turistično gostinski zbornici Slovenije (TGZS) upajo, da bo gostinstvu in turizmu na pomoč priskočila država.